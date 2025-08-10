  • Menu
MP Vemireddy visits Ghatika Siddheswara temple

Nellore: Nellore MP Vemireddy Prabhakar Reddy visited Sri Ghatika Siddheswara Swamy and Ishtakameshwari Devi Ammavaru temple on Saturday and performed...

Nellore: Nellore MP Vemireddy Prabhakar Reddy visited Sri Ghatika Siddheswara Swamy and Ishtakameshwari Devi Ammavaru temple on Saturday and performed special pujas.

The MP donated Rs 5 lakh for conducting Annadanam to the devotees on Shivaratri festival day.

