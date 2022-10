Parle Filmfare Awards South 2022: Check Out The Complete Winners List…

The most-awaited 67th Parle Filmfare awards event took place last night in Bengaluru. Most of the ace actors of Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam film industries made their presence and turned it into a grandeur one. Stars from all industries dressed to the nines and turned the Bangalore International Exhibition Centre into a glitzy fashionable arena.



As expected Allu Arjun's Pushpa part one bagged most of the Tollywood awards and from Kollywood, Suriya's Jai Bhim and Soorarai Potru bagged most of the awards.

Let us check out the complete winners list…

Tollywood Winners:

Best Film

• Akhanda

• Ala Vaikunthapurramuloo

• Jathi Ratnalu

• Love Story

• Palasa 1978

• Pushpa: The Rise - Part 1 - Winner

• Uppena

Best Director

• Buchi Babu Sana (Uppena)

• Karuna Kuma (Palasa 1978)

• Rahul Sankrityan (Shyam Singha Roy)

• Sekhar Kammula (Love Story)

• Sukumar Bandreddi (Pushpa: The Rise - Part 1) - Winner

• Trivikram Srinivas (Ala Vaikunthapurramuloo)

• Uday Gurala (Mail)

Best Actor In A Leading Role (Male)

• Allu Arjun (Ala Vaikunthapurramuloo) - Winner

• Allu Arjun (Pushpa: The Rise - Part 1)

• Mahesh Babu (Sarileru Neekevvaru)

• Naga Chaithanya (Love Story)

• Nani (Shyam Singha Roy)

• Naveen Pollishetty (Jathi Ratnalu)

• Rakshith Atluri (Palasa 1978)

• Vaishnav Tej (Uppena)

Best Actor In A Leading Role (Female)

• Chandini Chowdary (Colour Photo)

• Kirti Shetty (Uppena)

• Pooja Hegde (Ala Vaikunthapurramuloo)

• Rashmika Mandanna (Bheeshma)

• Rashmika Mandanna (Pushpa: The Rise - Part 1)

• Sai Pallavi (Love Story) – Winner

• Sai Pallavi (Shyam Singha Roy)

Best Actor In A Supporting Role (Male)

• Jagapathybabu (Republic)

• Murali Sharma (Ala Vaikunthapurramuloo) - Winner

• Praveen (Naandhi)

• Rahul Rama Krishna (Jathi Ratnalu)

• Sunil Varma (Puspakavimanam)

• Thiruveer (Palasa 1978)

• Vennela Kishore (Bheeshma)

Best Actor In A Supporting Role (Female)

• Madonna Sebastian (Shyam Singha Roy)

• Priyanka Jawalkar (Gamanam)

• Ramya Krishnan (Republic)

• Saranya Pradeep (Jaanu)

• Tabu (Ala Vaikunthapurramuloo) - Winner

• Vijayasanthi (Sarileru Neekevvaru)

Best Music Album

• Devisri Prasad (Pushpa: The Rise - Part 1)

• Devisri Prasad (Sarileru Neekevvaru)

• Gopisundar (Most Eligible Bachelor)

• Radhan (Jathi Ratnalu)

• Thaman S (Ala Vaikunthapurramuloo)

• Thaman S (Vakeel Saab)

• Vishal Chandrasekhar (Varudu Kaavalenu)

Best Lyrics

• Anantha Sriram - Chalaaki Chinnammi (Narappa)

• Raghuram - Hey Idi Nenena (Solo Barthuke So Better)

• Ramajogayya Sastri - Maguva (Vakeel Saab)

• Rambabu Gosala - Kola Kalle Illa (Varudu Kaavalenu)

• S Seetharama Sastry - Je Taradore (Life Of Ram) (Jaanu)

• S Seetharama Sastry - Pranavalaya (Shyam Singha Roy) - Winner

• Viswa - Ningichutte (Umamaheshwara Ugraroopasya)

Best Playback Singer (Male)

• Anurag Kulkarni - Ramuloo Ramulaa (Ala Vaikunthapurramuloo)

• Anurag Kulkarni - Sirivennela (Shyam Singha Roy)

• Armaan Malik - Buttaboma (Ala Vaikunthapurramuloo)

• Ram Miriyala - Vachesave (Jathi Ratnalu)

• Sid Sriram - Maguva (Vakeel Saab)

• Sid Sriram - Manasa Manasa (Most Eligible Bachelor)

• Sid Sriram - Samajavaragamana (Ala Vaikunthapurramuloo)

• Sid Sriram - Srivalli (Pushpa: The Rise - Part 1) - Winner

Best Playback Singer (Female)

• Aditi Bhavaraju - Baavuchadu (Palasa 1978)

• Chinmayi - Manasulone (Varudu Kaavalenu)

• Indravathi Chauhan - Oo Antava (Pushpa: The Rise - Part 1) - Winner

• Madhu Priya - Habbabbaa He's So Cute (Sarileru Neekevvaru)

• Ramya Behra - Korameesam Polisda (Krack)

• Sinduri - Chenguna Chenguna (Varudu Kaavalenu)

Other Awards:

• Best Choreography - Sekhar Master - Ramuloo Ramulaa (Ala Vaikunthapurramuloo)

• Best Cinematography - Miroslaw Kuba Brozek (Pushpa: The Rise- Part 1)

• Best Debut Male - Panja Vaisshnav Tej (Uppena)

• Best Debut Female - Krithi Shetty (Uppena)

• Lifetime Achievement Award - Allu Aravind

Kollywood Winners

Best Film

• Jai Bhim - Winner

• Ka Pae Ranasingam

• Kannum Kannum Kollaiyadithaal

• Karnan

• Mandela

• Sarpatta Parambarai

• Soorarai Pottru

Best Director

• Desingh Periyasamy (Kannum Kannum Kollaiyadithaal)

• Madonne Ashwin (Mandela)

• Mari Selvaraj (Karnan)

• P Virumandi (Ka Pae Ranasingam)

• Pa. Ranjith (Sarpatta Parambarai)

• Sudha Kongara (Soorarai Pottru) - Winner

• Tj Gnanavel (Jai Bhim)

Best Actor In A Leading Role (Male)

• Arya (Sarpatta Parambarai)

• Ashok Selvan (Oh My Kadavule)

• Dhanush (Karnan)

• Dulquer Salmaan (Kannum Kannum Kollaiyadithaal)

• K Manikandan (Jai Bhim)

• Suriya (Jai Bhim)

• Suriya (Soorarai Pottru) - Winner

Best Actor In A Leading Role (Female)

• Aishwarya Rajesh (Ka Pae Ranasingam)

• Aparna Balamurali (Soorarai Pottru)

• Dushara Vijayan (Sarpatta Parambarai)

• Jyotika (Ponmagal Vandhal)

• Jyotika (Udanpirappe)

• Lijomol Jose (Jai Bhim) - Winner

Best Actor In A Supporting Role (Male)

• Gautham Menon (Kannum Kannum Kollaiyadithaal)

• Paresh Rawal (Soorarai Pottru)

• Pasupathy (Sarpatta Parambarai) - Winner

• Prakash Raj (Jai Bhim)

• R. Sarathkumar (Vaanam Kottattum)

• Samudrakani (Uddanpirappe)

• SJ Suryah (Maanaadu)

Best Actor In A Supporting Role (Female)

• Anupama Kumar (Sarpatta Parambarai)

• Nivedhithaa Sathish (Udaanpirappe)

• Radhika Sarathkumar (Vaanan Kottattum)

• Sanchana Natarajan (Sarpatta Parambarai)

• Sheela Rajkumar (Mandela)

• Urvashi (Soorarai Pottru) - Winner

• Vani Bhojan (Oh My Kadavule)

Best Music Album

• Anirudh Ravichander (Darbar)

• Anirudh Ravichander (Doctor)

• Anirudh Ravichander(Master)

• D Imman (Annaatthe)

• G V Prakash Kumar (Soorarai Pottru) - Winner

• Leon James (Oh My Kadavule)

Best Lyrics

• Arivu - Neeye Oli (Sarpatta Parambarai)

• Karthik Netha - Idhuvum Kadandhu Pogum(Netrikann)

• Ko Sesha - Kadhaippoma (Oh My Kadavule)

• Thamarai - Yaar Azhaippadhu (Maara)

• Uma Devi - Aarariroro (Kadaseela Biriyani)

• Yugabharathi - Kayilae Aagasam (Soorarai Pottru)

Best Playback Singer (Male)

• Arivu - Vaathi Raid (Master)

• Bharath Sankar - Mandela Tribute (Mandela)

• Christin Jos And Govind Vasantha - Aagasam (Soorarai Pottru) - Winner

• Kapil Kapilan - Adiye (Bachelor)

• Sid Sriram - Kadhaippoma (Oh My Kadavule)

• Vijay - Kutti Story (Master)

Best Singer Female

Jonita Gandhi - Chellamma (Doctor)

Dhee - Kaattu Payale (Soorarai Potru) - Winner

K S Chithra - Thangam Thangam (Annaatthe)

Kidakuzhi Mariyammal - Kandaa Vara Sollunga (Karnan)

Shashaa Tirupati - Bodhai Kaname (Oh Manapenne)

Malayalam Winners

Best Film

• Ayyappanum Koshiyum - Winner

• Anjaam Pathiraa

• Malik

• The Great Indian Kitchen

• Minnal Murali

• Drishyam 2

• Joji

• Nayattu

Best Director

• Midhun Manuel Thomas (Anjaam Pathiraa)

• Sachy (Ayyappanum Koshiyum)

• Basil Joseph (Minnal Murali)

• Jeo Baby (The Great Indian Kitchen)

• Mahesh Narayanan (Malik)

• Senna Hegde (Thinkalazhcha Nishchayam) - Winner

• Jeethu Joseph (Drishyam 2)

• Dileesh Pothan (Joji)

Best Actor In A Leading Role (Male)

• Biju Menon (Ayyappanum Koshiyum) - Winner

• Kunchacko Boban (Anjaam Pathiraa)

• Jayasurya (Vellam)

• Joju George (Madhuram)

• Indrans (Home)

• Tovino Thomas (Minnal Murali)

• Fahad Fazil (Malik)

• Mohanlal (Drishyam 2)

Best Actor In A Leading Role (Female)

• Shobana (Varane Avashyamund)

• Anna Ben (Kappela)

• Grace Antony (Halal Love Story)

• Darshana Rajendran (C U Soon)

• Nimisha Sajayan (The Great Indian Kitchen) - Winner

• Kani Kusruti (Biriyaani)

• Rima Kallingal (Santhoshathinte Onnaam Rahasyam)

Best Actor In A Supporting Role (Male)

• Joju George (Halal Love Story) - Winner

• Sidharth Siva (Kilometers And Kilometers)

• Sharafudheen (Anjaam Pathiraa)

• Joju George (Nayattu)

• Guru Somasundaram (Minnal Murali)

• Suraj Venjaramoodu (Kaanekkaane)

• Shine Tom Chacko (Kurup)

Best Actor In A Supporting Role (Female)

• Urvashi (Varane Avashyamund)

• Gowri Nandha (Ayyappanum Koshiyum) - Winner

• Leona Lishoy (Anveshanam)

• Unnimaya Prasad (Joji)

• Srinda (Kuruthi)

• Nimisha Sajayan (One)

• Asha Sarath (Drishyam 2)

Best Music Album

• Alphons Joseph (Varane Avashyamund)

• M. Jayachandran (Sufiyum Sujatayum) - Winner

• Sreehari K. Nair (Maniyarayile Ashokan)

• Ronnie Raphael (Marakkar Arabikadalinte Simham)

• Ouseppachan (Ellam Sheriyakum)

• Arun Muraleedharan (Anugraheethan Antony)

Best Lyrics

• Rafeeq Ahmed - Ariyathariyathe (Ayyappanum Koshiyum) - Winner

• B.K. Harinarayanan - Medamasa (Al Mallu)

• Santhosh Varma - Muthunne Kannukalil (Varane Avashyamund)

• Anwar Ali - Pakaliravukal (Kurup)

• B.K. Harinarayanan - Neeye En Thaaye (Marakkar Arabikadalinte Simham)

• Manu Manjith - Marakkan Kazhiyilla (Anugraheethan Antony)

Best Playback Singer (Male)

• Madhu Balakrishnan - Kala Devatha (Love Fm)

• K.S. Harisankar - Peyyum Nilaavu (Maniyarayile Ashokan)

• Sid Sriram - Olu (Maniyarayile Ashokan)

• Sid Sriram - Uyire (Gauthamante Radham)

• Shahabaz Aman - Akashamayavale (Vellam) - Winner

• Vijay Yesudas - Poothalam Pularithalam (Star)

• K.S. Harisankar - Pinnenthe (Ellam Sheriyakum)

• K.S. Harisankar - Kamini (Anugraheethan Antony)

Best Playback Singer (Female)

• Sithara Krishnakumar - Kadukumanikkoru (Kappela)

• Mridula Warrier - Enthinen Pranayame (Bhoomiyile Manohara Swakaryam)

• Swetha Mohan - Muthunne Kannukalil (Varane Avashyamund)

• Jyotsna Radhakrishnan - Ithal Ithalai (Kshanam)

• Sujatha Mohan - Neelaambale (The Priest)

• Neha Nair - Pakaliravukal (Kurup)

• K.S Chithra - Theerame (Malik) - Winner

• Nithya Mammen - Vathilkkalu Vellaripravu (Sufiyum Sujatayum)

Kannada Winners:

Best Film

• Act 1978 - Winner

• Dia

• Garuda Gamana Vrishabha Vahana

• Shivaji Surathkal

• Badava Rascal

• Salaga

Best Director

• Mansore (Act 1978)

• Akash Srivatsa (Shivaji Surathkal)

• Duniya Vijay (Salaga)

• Krishna (Love Mocktail)

• Shankar Guru (Badava Rascal)

• Raj B Shetty (Garuda Gamana Vrishabha Vahana) - Winner

• Jadesh Kumar Hampi (Gentleman)

Best Actor In A Leading Role (Male)

• Dhananjay (Badava Rascal) - Winner

• Ramesh Aravind (Shivaji Surathkal)

• Raj B Shetty (Garuda Gamana Vrishabha Vahana)

• Rishabh Shetty (Garuda Gamana Vrishabha Vahana)

• Krishna (Love Mocktail)

• Prajwal Devaraj (Gentleman)

• Darshan (Roberrt)

Best Actor In A Leading Role (Female)

• Yagna Shetty (Act 1978) - Winner

• Milana Nagaraj (Love Mocktail)

• Kushee Ravi (Dia)

• Amrutha Iyengar (Badava Rascal)

• Asha Bhat (Roberrt)

• Reba Monica John (Rathnan Prapancha)

• Aarohi Narayan (Bheemasena Nalamaharaja)

Best Actor In A Supporting Role (Male)

• Nagabhushan (Badava Rascal)

• Pramod Panju (Rathnan Prapancha)

• Sanchari Vijay (Gentleman)

• B. Suresha (Act 1978) - Winner

• Dhananjaya (Salaga)

• Balaji Manohar (Amruth Apartments)

• Achyuth Kumar (Bheemasena Nalamaharaja)

Best Actor In A Supporting Role (Female)

• Amrutha Iyengar (Love Mocktail)

• Aarohi Narayan (Shivaji Surathkal)

• Umashree (Rathnan Prapancha) - Winner

• Meghashree (Mugilpete)

• Usha Ravishankar (Salaga)

• Sparsha Rekha (Popcorn Monkey Tiger)

Best Music Album

• Charan Raj (Salaga)

• B Ajaneesh Loknath (Gentleman)

• Sridhar V Sambhram (Mugilpete)

• Arjun Janya And V Harikrishna (Roberrt)

• Vasuki Vaibhav (Badava Rascal) - Winner

• Raghu Dixit (Love Mocktail)

Best Lyrics

• Kaviraj - Mellane (Rider)

• V Nagendra Prasad - Dheera Sammohagaara (Bicchugatti)

• Jayanth Kaikini - Teladu Mugile (Act 1978) - Winner

• Nagarjun Sharma - Malaye Malaye (Salaga)

• Dhananjaya - Udupi Hotelu (Badava Rascal)

• Pramod Maravanthe - Doora Hogo Munna (Mugilpete)

Best Playback Singer (Male)

• Raghu Dixit - Maley Maley Maleye (Ninna Sanihake) - Winner

• Nakul Abhyankar - Tareefu Maadalu (Mugilpete)

• Kadabagere Muniraju - Teladu Mugilu (Act 1978)

• Sanjith Hegde - Mellane (Rider)

• Vijay Prakash - Udupi Hotelu (Badava Rascal)

• Sid Sriram - Haayagide (Tom And Jerry)

Best Playback Singer (Female)

• Shwetha Devanahally - Tareefu Maadalu (Mugilpete)

• Anuradha Bhat - Dheera Sammohagaara (Bicchugatti) - Winner

• Chinmayi Sripaada - Haayaada Haayaada (Dia)

• Shruthi Vs - Love You Chinna (Love Mocktail)

• Aishwarya Rangarajan - Malaye Malaye (Salaga)

• Shreya Ghoshal - Kannu Hodiyaka (Roberrt)

Congratulations to all the winners…