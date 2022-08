HBD Mahesh Babu: Popular Dialogues Of This Prince Of Tollywood

Tollywood's ace actor and Prince of the Telugu film industry Mahesh Babu is celebrating his 47th birthday today… He turned a year older and thus all his fans and co-stars are wishing him with special birthday posts… On this special occasion, let us check out the most popular dialogues from his movies…

Pokiri

• Evadu kodithe dimma thirigi mind block aypothado… aade pandugadu

• Okkasari commit aythe na maata nene vinanu

• Yeppudochamannadi kaadu annaya, bullet diginda ledha annadhi point…

• Okadu taagamante nenu taaganu. Naaku taagalanipisthe taagutaanu

• Nenu entha yedhavano naake thelidhu

• Family Family Upma thini brathikesthunarama

• Tiles esthunarantaga…

Okkadu

• Idi Kurnool kadu ra, paathabasti

• Yuddham modhalayaka madhyalone vadileyatam magathanam anipinchukodu

• Mee ooru kabaddi aadatanki vacha, vachaka telsindhi aadalsindhi ground lo kaadu ikada ani

• Thella dress vesina prathi vadu factionist kadu

Dookudu

• Mind lo fix ayithe blind ga vellipotha, vinaa

• Abbey o battebazz, bayaniki meaning eh teliani blood ra naadi

• Kallu unnodu mundumatrame chustadu, dimak unnodu duniya motham chustadu

Seethamma Vakkitlo Sirimalle Chettu

• Orideni eshalo

• Bhayapade Vade Beraniki Ostadu...Manadaggara Beralu Levamma -

• Ramanaa Load Yettali Raa Check Post Padthadi

Khaleja

Niku Baga Madhamekkindi Ra Govardhana

Aadadhi kanapadagaane magaadu…kathi kanapadagaane devudu

Ontariga puttav.. Ontariga pothav.. ee Ontariga Jogging chesukoleva

Aagadu

Dikki balsina kodi chicken shop mundukochi thoda kottindanta

Bussinessman

• Gurthupettuko neekante thop evadu ledikkada

• Yuddam chethakanode dharmam gurinchi matladatadu sir

• Ila round up chesi confuse cheyoduu endukante confusion lo ekkuva kottestanu

• Nenu Mellaga elagola bathikeyyataniki Raledhu....Mumbai ni Ucha Poinchataniki vachanu.

No. 1 Nenokkadine

• Andharu ane abadhaniki

Nenu namme nijaaniki

dhagaraga velthuna

• Naaku kavalsindhi naaku telisina kadha kaadhu…teliyani kadha

• Nirupinchalenidantha abadham kaadhu… nirupinchindhi antha nijam kaadhu

Bharat Ane Nenu

Thappu jarigithe koncham katinanga undi danni correct cheste miku racharikam rajulu gurthocharu , kani naku chinnapudu thappu cheste dandinche maa amma nanna gurthocharu.

Spyder

Parichayam leni manishiki ashinchakunda chese sahayame manavatvam.

Athidi

Nilantonni kotti matladatam naku alavatu , kottaanu happy matladukundamaa.

Babi

Ammani preminchataniki deshanni preminchataniki qualifications akkarledu…. premunte chalu.

Athadu

• Nijam cheppakapovadam abadham…Abadhaani nijam cheyalanukovadam mosam

• Gun ni choodalanuko tappuleddu …. kani bullet ni choodalanukoku chachipothav

• Manalni champalai anukune vaadini champadam yuddham

Manalni kaavaali anukune vaadini champadam neram

Manalni mosam chesevaadini champadam nyaayam

Happy Birthday Mahesh Babu…