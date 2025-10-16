Live
- Trailer of 'Aan Paavam Pollathathu' promises a comedy on relationships and a biased legal setup
- PM Modi Launches Big Projects in Andhra Pradesh
- Parineeti Chopra shares her tip for staying hydrated during pregnancy
- Remo D'Souza on ‘Dongri’: It’s a raw, emotional, powerful story rooted in heart of Mumbai
- Durgapur gang-rape: Cong slams 'selective activism' as Bengal Governor sends report to Prez
- NECF Raises Concerns Over Proposed Inland Waterway Project in Mangaluru
- Daksha to Stream on Amazon Prime Video from October 17
- England reveal playing XI for first T20I against New Zealand
- Genelia D'souza sets fitness goals post attending multiple Diwali parties
- RSS ban row: Karnataka Cabinet mandates govt approval for events in public & state-owned venues
PM Modi Launches Big Projects in Andhra Pradesh
Highlights
PM Narendra Modi launched ₹13,430 crore projects in Andhra Pradesh, boosting roads, railways, green energy, and industrial hubs in Kurnool and nearby areas.
Prime Minister Modi announced and started many projects worth ₹13,430 crore in Andhra Pradesh.
What Projects Are They?
A new power line between Kurnool and Chilakaluripeta to carry more renewable energy
Two industrial zones in Orvakal (Kurnool) and Kopparthy (Kadapa)
New roads, highways, and bridges
Railway improvements: double tracks, flyovers
Energy works: a 422 km gas pipeline, an LPG plant, and a night‑vision factory
What It Means
More jobs and investment for the region
Better electricity transmission for green energy
Faster and smoother transport and trade
Improved energy infrastructure
Next Story