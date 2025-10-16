  • Menu
Trending :

Live

Home  > News > National

PM Modi Launches Big Projects in Andhra Pradesh

PM Modi Launches Big Projects in Andhra Pradesh
x
Highlights

PM Narendra Modi launched ₹13,430 crore projects in Andhra Pradesh, boosting roads, railways, green energy, and industrial hubs in Kurnool and nearby areas.

Prime Minister Modi announced and started many projects worth ₹13,430 crore in Andhra Pradesh.

What Projects Are They?

A new power line between Kurnool and Chilakaluripeta to carry more renewable energy

Two industrial zones in Orvakal (Kurnool) and Kopparthy (Kadapa)

New roads, highways, and bridges

Railway improvements: double tracks, flyovers

Energy works: a 422 km gas pipeline, an LPG plant, and a night‑vision factory

What It Means

More jobs and investment for the region

Better electricity transmission for green energy

Faster and smoother transport and trade

Improved energy infrastructure

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
image
image
image

News

Company

Entertainment

All News

© 2025 Hyderabad Media House Limited/The Hans India. All rights reserved. Powered by hocalwire.com

X
sidekick