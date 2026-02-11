  1. Home
IOB celebrates 90th foundation day

  11 Feb 2026
IOB celebrates 90th foundation day
Visakhapatnam: Marking the 90th Foundation Day of Indian Overseas Bank (IOB), Visakhapatnam region conducted various health check-up camps at different branches here on Tuesday. Health camps organised at VUDA branch, Akkayyapalem, NAD and Pedawaltair branches.

Similar activities took place in East, West Godavari districts, Srikakulam, Rajahmundry, Kakinada, Anakapalli and Vizianagaram.

Regional manager of IOB, Visakhapatnam region Ravi Kumar Gupta along with staff participated in a community service programme organised at Generation Yuvaa orphanage home.

Tags

Indian Overseas Bank 90th Foundation DayIOB health check-up campsVisakhapatnam IOB activitiescommunity service by IOBIOB Visakhapatnam region
