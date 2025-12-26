Vajpayee hailed as value-based ideal politician

Kakinada: The birth anniversary of former Prime Minister the late Atal Bihari Vajpayee was celebrated in a grand manner on Thursday at Gandhinagar Park in Kakinada under the leadership of BJP Central Mandal president Godi Satyavathi.

BJP district president Bikkina Visweswara Rao attended the programme as the chief guest. Gandhinagar Park Walkers Association president Parasa Suresh Kumar, yoga trainer Raghavanand, B Praveen Kumar, several walkers and local residents took part. Floral tributes were paid to the Vajpayee portrait at the beginning of the programme.

Speaking on the occasion, Visweswara Rao said Atal Bihari Vajpayee stood for patriotism, statesmanship and value-based politics, and described his tenure as a golden chapter in the political history of independent India.

BJP district general secretaries Kundala Sai Kumar Yadav and Sahithi Varma, secretaries Jyothula Rajesh and Musaliganti Suresh, along with Pakki Mani Bala, Kavikondala Bhimashankar, Chekka Ramesh, TDP leader Venkataramana, and Jana Sena leader Satyakumar also participated in this meeting.