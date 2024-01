YSRCP announces incharges for 27 constituencies

The YSRCP has announced the new incharges for the 27 constituencies as part of second list.

Here is the complete list:

1) Anantapur MP - Malagundla Shankaranarayana

2) Hindupuram MP - Joladarashi Shanta

3) Araku MP (ST) - Kottagulli Bhagyalakshmi

4) Rajam (SC) - Dr. Tale Rajesh

5) Anacapalli - Malasala Bharat Kumar

6) Payakaraopeta (SC) - Kambala Jogulu

7) Ramachandrapuram- Pilli Suryaprakash

8) P. Gannavaram (SC) - Vipparthi Venugopal

9) Pithapuram - Vanga Gita

10) Jaggampet - Thota Narasimha

11) Prattipadu - Varupula Subbarao

12) Rajahmundry City - Margani Bharat

13) Rajahmundry Rural - Expired Venugopala Krishna

14) Polavaram (ST) - Mrs. Tellam Rajyalakshmi

15) Kadiri - B.S. Maqbool Ahmed

16) Erragondapalem (SC) - Tatiparthi Chandrasekhar

17) Emmiganoor - Machani Venkatesh

18) Tirupati - Bhumana Abhinay Reddy

19) Guntur East - Mrs. Sheikh Noori Fatima

20) Machilipatnam - Perni Krishnamurthy (Kittu)

21) Chandragiri - Chevireddy Mohit Reddy

22) Penukonda - Mrs. K.V. Usha Sricharan

23) Kalyanadurgam - Talari Rangaiah

24) Mrs. Goddeti Madhavi

25) Paderu (ST) - King Matsyarasa Visvesvara

26) Vijayawada Central - Velampally Srinivasa Rao

27) Vijayawada West - Sheikh Asif.