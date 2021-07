Upcoming Bikes for the Month of August 2021

In the month of August, about 37 bikes are waiting for launch. The HeroElectric AXLHE-20 is priced around Rs. 55,000(Estimated price, Delhi), this one is lowest price bike to be launched, next month and the expensive bike to be launched is Indian Super Chief Limited, its costs around, Rs. 26,00,000 (Estimated Price, Delhi) .



S.No Model Estimated Price

1. Husqvarna Svartpilen 200 Rs 1,50,000 (Estimated price , Delhi)



2. Bajaj NS250 Rs.1,60,000 (Estimated price , Delhi)



3. KTM 790 Adventure Rs.11,50,000 (Estimated price , Delhi)

4. Hero Xtreme 200R Rs. 93,400 (Estimated price , Delhi)



5. CBR300R Rs. 3,00,000 (Estimated price , Delhi)



6. HeroElectric AXLHE-20 Rs. 55,000 (Estimated price , Delhi)



7. Benelli TRK800 Rs. 8,00,000 (Estimated Price, Delhi)

8. Aftek Zontes Rs.1,20,000( Estimated price , Delhi)



9. CFMoto CL-X Rs. 6,50,000 (Estimated price , Delhi)

10. EeVe Tesoro Rs.1,00,000 (Estimated price , Delhi)



11. Evoke Urban S Rs. 6,00,000 (Estimated price , Delhi)

12. Honda Rebel 1100 Rs.12,00,000 (Estimated price , Delhi)



13. Indian Chief Dark Horse Rs. 22,00,000 (Estimated price , Delhi)



14. Suzuki Katana Rs.12,00,000 (Estimated price , Delhi)



15. Bajaj Pulsar 250 Rs.1,20,000 (Estimated price , Delhi)



16. Kawasaki Ninja H2 SX Rs. 22,89,000 (Estimated price , Delhi)

17. Triumph Scrambler 1200 XC BS6 Rs. 11,25,000 (Estimated price , Delhi)



18. 2021 Triumph Street Triple S Rs. 8,00,000 (Estimated price , Delhi)

19. Indian Chief Bobber Dark Horse Rs. 24,00,000 (Estimated price , Delhi)

20. Indian Super Chief Limited Rs. 26,00,000 (Estimated price , Delhi)

21. Aprilia RS 660 Rs. 14,00,000 (Estimated price , Delhi)

22. CB1000R Plus Rs.14,46,000 (Estimated price , Delhi)



23. Suzuki SV650 Rs. 6,00,000 (Estimated price , Delhi)

24. Indian FTR 1200 Rs. 14,99,000 (Estimated price , Delhi)

25. TVS Fiero 125 Rs. 70,000 (Estimated price , Delhi)

26. Honda CBR 500 R Rs. 4,99,000 (Estimated price , Delhi)



27. CB 500F Rs. 4,79,000 (Estimated price , Delhi)

34. BNW C 400 GT Rs. 7,00,000 (Estimated price , Delhi)

35. CFMoto 250SR Rs. 2,00,000 (Estimated price , Delhi)

36. Honda Rebel 300 Rs. 4,50,000 (Estimated price , Delhi)



37. Honda Forza 350 Rs. 3,00,000 (Estimated price , Delhi)

38. Avenger 400 Rs. 1,50,000 (Estimated price , Delhi)