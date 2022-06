30 Years Of SRK: Let Us Check Out The Most Popular Dialogues Of King Khan

It's a great day for all the fans of Bollywood's Badshah Shah Rukh Khan… He completed 30 long years in the film industry and is celebrating the special occasion! He started off his journey with the Deewana movie in 1992 and also received the 'Filmfare Award for Best Male Debut' in his first movie itself. Be it Devdas, Kabhie Khushi Kabhie Gham, Veer Zaara, Kuch Kuch Hota Hai, Main Hoon Na, Swades or Om Shanti OM, he delivered many blockbuster movies and is now busy with Dunki, Jawan and Pathaan movies.

On this special occasion, we have collated the best and most popular dialogues of Shah Rukh Khan's movies… Take a look!

Deewana

"Jaante hain aap, par samajhte nahi ki ye sirf itefaq hai, ki aap mere pita hain, aur main aapka beta?"

Chamatkar

"Prem ki koi seema nahi hoti, aur naa hi uska koi wazan hota hai. Prem ka koi hisaab kitaab nahi hota, isiliye toh kehte hai ki prem hi ishwar hai aur ishwar hi prem?"

Dil Aashna Hai

"Haar tab hoti hai, jab maan li jaye?"

"Ladki aisi hone chahiye, thodi si namkeen, thodi si khatti, thodi si meethi. Rang aisa ki, chaandni ke ujaale main jaise thoda sa shaam ka andhera shamil ho?"

Raju Ban Gaya Gentleman

"Agar main chota kaam karunga na, toh chota ban ke reh jaunga?"

BAAZIGAR

"Kabhi kabhi jeetne ke liye kuch haarna padta hai. Aur haar ke jeetne waale ko Baazigar kehte hai".

"Ab sailaab aayega Madan Chopra? Sailaab!"

Darr

"I love you K..K..K.. Kiran!"

"Naam loonga tot woh badnaam ho jayegi?"

Karan Arjun

"Kiss gaalon par nahi, hooton par kaya jaata hai?"

"Ghode par bahetkar jaan ki baazi lagane mein woh maaza nahi, joh chahat ke maidan mein dil ki baazi laga dene mein hai?"

DILWALE DULHANIA LE JAYENGE

"Agar yeh tujhe pyaar karti hai to ye palat ke dekhegi. Palat - palat!"

"Bade Bade deshon mein aaisi choti choti baatein hoti rehti hain... Senorita!!!"

"Mujhe too koi ek pasand aa hi nahi sakti, kisi ki aankhien acchi hai, toh kisi ki naak acchi hai, kisi ke honth acche, kisi ke kaan acche hai?"

KUCH KUCH HOTA HAI

"Hum ek baar jeete hai, ek baar marte hai, shaadi bhi ek baar hoti hai aur pyaar bhi ek baar hota hai."

"Pyaar dosti hai. Agar woh meri sabse achi dost nahi ban sakti toh main usse kabhi pyaar kar hi nahi sakta. Kyunki dosti bina toh pyaar hota hi nahi."

MOHABBATEIN

"Main aaj bhi usse utni hi mohabbat karta hoon aur isliye nahi ki koi aur nahi mili par isliye ki usse mohabbat karne se fursat hi nahi milti."

KABHI KHUSHI KABHIE GHAM

"Zindagi mein kuch banna ho, kuch haasil karna ho, kuch jeetna ho toh hamesha apne dil ki suno. Aur agar dil se bhi koi jawaab na aye, to apni aankhen band karke apni maa aur baba ka naam lo. Phir dekhna, har manzil paar kar jaoge, har mushkil asan ho jaegi. Jeet tumhari hogi. Sirf tumhari".

"No drinking, no smoking, no der se aana aur yahan se jitna jaldi ho chale jaana?"

"Maafi maange se koi chota bada nahi hota. Aur joh maaf kar deta hai uska dil bahut bada hota hai?"

DEVDAS

"Babuji ne kaha gaon chhod do, sab ne kaha Paro ko chhod do, Paro ne kaha sharab chhod do, aaj tumne keh diya haweli chhod do, ek din aayega jab woh kahenge, duniya hi chhod do."

Dil Toh Pagal Hai

"Keh do ki tumhe nahi lagta ki hum dono ek dusre ke liye bane hai. Keh do ki jab main tumse door jata hoon, tum mujhe palat kar nahi dekhti. Keh do ki jab main tumhe choota hoon, tumhe kuch nahi hota. Keh do ki is waqt tum meri baahon mein nahi aana chahti. Ek baar meri aankhon mein dekho aur aakhri baar keh do ki tum mujhse pyar nahi karti?"

"Rahul, naam toh suna hoga?"

"Kya tumne kabhi bhi, ek din ke liye bhi, ek pal ke liye bhi, mujhse pyar kiya tha?"

VEER-ZAARA

"Sachi mohabbat zindagi main sirf ek baar hoti hai aur jab hoti hai, toh koi bhagwan ya khuda usse nakamayab nahi hone deta."

CHAK DE! INDIA

"Sattar (70) minute, sattar minute hai tumhare paas. Shayad yeh tumhare zindagi ke sab se khaas sattar minute hai. Aaj tum aacha khelo ya bura khelo, yeh sattar minute tumhe zindagi bhar yaad rahegi. Toh kaise khelna hai aaj mein tumhe nahin bataunga. Bas itna kahunga, ki jao aur yeh sattar minute jee bhar kar khelna kyunki iske baad aane wali zindagi chahe kuch sahi ho ya na ho, chahe kuch rahe ya na rahe, haro ya jeeto, lekin yeh sattar minute tumse koi nahin cheen saktha. Kyunki main jaantha hu ki aagar yeh sattar minute is team ka har player apne zindagi ki sabse badiya hockey khel gaya toh yeh sattar minute khuda bhi tumse vapas nahin maang saktha."

OM SHANTI OM

"Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai, ki har zarre ne mujhe tumse milane ki koshish ki hai. Kehte hain agar kisi cheez ko dil se chaaho to puri kayanat usey tumse milane ki koshish main lag jaati hai."

RAB NE BANA DI JODI

"Main jab bhi aap ko dekhta hoon mujhe Rab dikhta hai. Rab ke samne matha tekta hoon toh dil ko sukoon milta hai. Aap ko hanste hue dekhta hoon toh dil ko aur bhi sukoon milta hai. Toh main toh aapko Rab se bhi zyada pyar karta hoon."

Baadshah

"Jinki zindagi choti hoti hai, unhe bade bade vaade nahi karne chahiye?"

"Kabhi kabhi dil jodne ke liye dil todna padta hai, aur dil todkar jodne waale ko pata nahi kya kehte hai?"

Asoka

"Main tumse prem karta hoon, kewal tumse. Tumhare sivah na kuch chahta hoon, na kuch sochta hoon. Jabse tumko dekha hai sab badal sa gaya hai, main badal sa gaya hoon. Kuch samajh nahi aata, na kehta toh pagal ho jaata".

JAB TAK HAI JAAN

"Teri aankhon ki namkeen mastiyaan, teri hansi ki beparwah gustakhiyaan, teri zulfon ki lehraati angdaaiyaan, nahi bhoolunga main, jab tak hai jaan, jab tak hai jaan."