36-hour water supply disruption scheduled in Hyderabad from January 10

Parts of Hyderabad will experience a Hyderabad water supply disruption in drinking water supply between 6 am on January 10 and 6 pm on January 11, for 36 hour water cut Hyderabad, as per the release.

Areas experiencing disruption in drinking water supply include Vanasthalipuram, Autonagar, areas under Autonagar reservoir, Vaishali Nagar, Nagole, Badangpet, Lenin Nagar, Adibatla, areas under Kammaguda reservoir, areas under Balapur reservoir, Barkas, Maisaram, areas under Yellugutta reservoir, Nacharam, Tarnaka, Buddh Nagar, Nallagutta, Lalapet, Marredpally, Prakash Nagar, Patigadda, Mekalamandi, areas under Mahendra Hills Reservoir, areas under Mekalamandi reservoir, MES, Railways and the Secunderabad Cantonment Board, Hashmatpet, Gautham Nagar, Ferozguda, areas under Madhuban Reservoir, Shastripuram, partially Prashasan Nagar, and National Police Academy.

The HMWSSB in an official release on Thursday said, the disruption is due to maintenance works. “Maintenance works include a leakage on pumping main from Kodandapur to Godakandla, replacement of water supply interruption Telangana tees and valves, junction work at Nasarla Palli and replacement of damaged butterfly valves and NRVs in various parts,” it added.

The maintenance works will be carried out for 36 hours from 6 am on Saturday, January 10 to 6 pm on Sunday, January 11. Consumers have been asked to use water judiciously during the period, the release added.