Hyderabad Rain Update: Scattered Thunderstorms Continue for 1 Hour Across Key Areas
Stay safe in Hyderabad as scattered thunderstorms bring rain and thunder to areas like Khairatabad, Ameerpet, Jubilee Hills, and more. Expect rain for the next hour. Plan your day accordingly.
Hyderabad has scattered thunderstorms. This means rain and thunder in some parts of the city, but not everywhere, as per post on X by Telangana Weatherman.
Rain is falling in many areas like Khairatabad, Ameerpet, Jubilee Hills, Nampally, Masab Tank, Charminar, and more.
The rain will continue for about one hour.
People in these areas should be careful. It is good to carry umbrellas. Avoid travel if not needed. Stay safe.
"Hyderabad Rains UPDATE 2. As expected, MORE SCATTERED THUNDERSTORMS happening across Khairtabad, Ameerpet, Jubliee Hills to further cover Nampally, Masab Tank, Charminar, Asifnagar, Rajendranagar, Bahadurpura, Tank bund, Lb Nagar, Malakpet, Saroornagar, Saidabad, Hayathnaga. It will continue for next 1hr. Plan accordinglY," he wrote on X
HyderabadRains UPDATE 2 ⚠️⛈️— Telangana Weatherman (@balaji25_t) October 7, 2025
