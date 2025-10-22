  • Menu
Kerala Dhanalekshmi DL-23 Lottery Result 2025 – Check Winners & Prizes

Highlights

Check the Kerala Dhanalekshmi DL-23 Bumper Lottery result 2025. 1st Prize ₹1 Crore, 2nd Prize ₹30 Lakhs, 3rd Prize ₹5 Lakhs.

The Kerala State Lottery Department announced the Dhanalekshmi DL-23 Bumper Lottery results today, Wednesday, October 22. The draw was held at 3 PM at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram. Each ticket costs ₹50.

Winners:

1st Prize – ₹1 Crore: DL 966451 (Moovattupuzha)

2nd Prize – ₹30 Lakhs: DM 279062 (Chittur)

3rd Prize – ₹5 Lakhs: DM 591420 (Alappuzha)

Consolation Prize – ₹5,000:

DA 966451, DB 966451, DC 966451, DD 966451, DE 966451, DF 966451, DG 966451, DH 966451, DJ 966451, DK 966451, DM 966451

You can check the full results at statelottery.kerala.gov.in

