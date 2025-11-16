Official felicitated for yeoman services
Jagtial: Senior Citizens Association district president Hari Ashok Kumar appreciated Senior Citizens Section Assistant Padmaja at the Jagtial RDO office for her service in resolving cases of destitute elderly individuals. On Saturday, the district senior citizens’ office organized a farewell as Padmaja received a promotion as Senior Assistant and was transferred to Endapalli.
District treasurer Velmula Prakash Rao, FRO Kondayya, representatives Brahmayya, Karuna, Lakshmi and others participated in the programme.