Congress leaders urge govt to give priority to locals

  • Created On:  23 Dec 2025 11:23 AM IST
Congress leaders urge govt to give priority to locals
Tirupati: Congress leaders urged State ministers to prioritise locals for Vaikuntha Dwara Darshan during Vaikuntha Ekadashi and Dwadasi at Tirumala. They met Home Minister Anitha, Endowments Minister Anam Ramanarayana Reddy, and Revenue Minister Anagani Satya Prasad at Tirumala's Annamayya Bhavan on Monday and submitted a requisition .

Speaking on the occasion, city Congress president Gowdapera Chittibabu said, "Vaikuntha Dwara Darshan is very sacred for Tirupati locals.

TTD's lucky draw gave access to only 100 locals, causing deep disappointment. Locals want priority on the day. Provide darshan to 20,000 locals per day from Tirupati, Srikalahasti and Chandragiri areas.

He said, "The ministers responded positively and assured, "We will take all steps to ensure locals face no inconvenience in any situation."

Venkata Narasimhulu, Lokesh Reddy, Damodar Reddy, Jyothiswar Naik, Surendra Reddy, Mallikarjun and Krishnamurthy were present.

