Koil Alwar Tirumanjanam in Tirumala on March 17

  • Created On:  6 March 2026 6:00 AM IST

Tirumala :Koil Alwar Tirumanjanam will be observed at Tirumala Sri Venkateswara Swamy Temple on Tuesday (March 17), in connection with Ugadi Asthanam scheduled to be held on March 19. It is customary to perform Koil Alwar Tirumanjanam on the Tuesday preceding Ugadi, Anivara Asthanam, Annual Brahmotsavam, and Vaikuntha Ekadasi.

In view of Koil Alwar Tirumanjanam, TTD has cancelled VIP Break Darshans and Ashtadala Pada Padmaradhana Seva on March 17. Recommendation letters for VIP Break Darshan on March 16 will not be accepted, except for protocol dignitaries. Similarly, on the occasion of Ugadi Asthanam on March 19, VIP Break Darshans are cancelled except for protocol dignitaries.

