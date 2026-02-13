Lakshmi Kasula Haram Shobhayatra held
Tirupati: The Shobhayatra of ‘Lakshmi Kasula Haram’ began in a grand style from TTD administrative building in Tirupati on Thursday. It reached Srinivasa Mangapuram covering Sri Kodanda Ramalayam, Ramachandra Pushkarini, Mahathi Auditorium, amidst bhajans and kolatams by dance troupes.
Earlier, Srivari Lakshmi Kasula Haram was brought from Tirumala Temple by Peishkar Ramakrishna to the TTD Administration Building.
Speaking on the occasion, Additional EO Ch Venkaiah Chowdary said it has been a practice to decorate Lakshmi Kasula Haram of Tirumala Srivaru to adorn Garuda Seva of Sri Venkateswara Swamy on Thursday night as part of the ongoing annual Brahmotsavams of Sri Kalyana Venkateswara Swamy
On this occasion, TTD presented a 6-petal gold Yagnopaveetam with 4 kg diamond Mopu, worth about Rs 6.4 crore to Sri Kalyana Venkateswara as a gift from Tirumala temple.
TTD Trust Board members Bhanuprakash Reddy, Panabaka Lakshmi, Jeo Veerabrahmam, SP L Subba Rayudu, CVSO Murali Krishna, Temple Special Grade Deputy EO Varalaxmi, VGOs Ram Kumar, Giridhar, other officials, priests also participated.