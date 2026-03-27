KKL EV debuts Hyderabad dealership
KKL Group launched its first dealership, DANDU’S EV, in Hyderabad, inaugurated by C. N. Gopinath Reddy. The initiative marks KKL’s expansion into Telangana’s growing electric mobility market. MD Adaikalam Shanmugam highlighted strong growth potential, while plans include rapid dealership expansion and increased sales targets.
Offering a range of electric scooters, bikes, and mini EVs, KKL aims to support sustainable transport. With rising demand and policy push, the launch signals a significant step toward cleaner, tech-driven mobility solutions in the region.
