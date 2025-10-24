  • Menu
Thamma Box Office Day 4 Collection: ₹2.03 Cr India Net, Occupancy Drops

Highlights

Thamma earns ₹2.03 Cr on Day 4 in India. Hindi and Telugu occupancy falls with major drops in Mumbai, Hyderabad, and Bengaluru. Total 4-day India net: ₹57.63 Cr.

The new Bollywood movie Thamma is doing well. It stars Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui, Paresh Rawal, and Varun Dhawan. Fewer people went to see it in theaters on the 4th day.

Day 4 Collections and Occupancy

Earned ₹2.03 Cr in India (all languages).

Hindi occupancy: 7.35%

Top cities: Mumbai 9%, NCR 7%, Bengaluru 8%, Jaipur 13%

Telugu occupancy: 11.41%

Top cities: Hyderabad 15%, Vizag 13%, Guntur 9%, Vijayawada 4%

Afternoon and evening shows were mostly empty.

First 4 Days India Net Collection

Day 1: ₹24 Cr

Day 2: ₹18.6 Cr (-22.5%)

Day 3: ₹13 Cr (-30.1%)

Day 4: ₹2.03 Cr

Total (4 days): ₹57.63 Cr

Thamma started strong but saw a big drop by Day 4. Both Hindi and Telugu shows lost audience.

About the Movie:

Director: Aditya Sarpotdar

Producer: Maddock Films

Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui, Paresh Rawal, Varun Dhawan

