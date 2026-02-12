SCR excels at 54th AI Inter-Rly Gymnastics

The medal-winning South Central Railway gymnastics team — Swathish K P (Gold, Rings), Gopal Kakkar (Silver, Parallel Bars), Samudra Das (Bronze, Vaulting), Manesh Sanjay G (Bronze, Horizontal Bar) and Anushka Nath (Bronze, Vaulting – Women’s Category) — with Sanjay Kumar Srivastava, General Manager, SCR, during the felicitation at Rail Nilayam, Secunderabad. Aroma Singh Thakur, President, SCR Sports Association (SCRSA) & IG-cum-Principal Chief Security Commissioner, SCR; P. Koteswara Rao, General Secretary, SCRSA & FA&CAO (Stores & Workshop); and other officials were also present.