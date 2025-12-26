  1. Home
GHMC merger: Here are the details of Charminar Zone

  • Created On:  26 Dec 2025 4:18 PM IST
In a significant development for the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), 20 municipalities and 7 municipal corporations have recently been merged into its jurisdiction, leading to a comprehensive reorganisation of wards.

- Circle 21 (Bahadurpura):

- Wards: Doodh Bowli (103), Teegal Kunta (108), Chandu Lal Baradari (109), Ramnasthpura (110), Kishanbagh (111).

- Total Wards: 5

- Circle 22 (Falaknuma):

- Wards: Shah Ali Banda (104), Falaknuma (105), Jahanuma (106), Nawab Saheb Kunta (107).

- Total Wards: 4

- Circle 23 (Chandrayangutta):

- Wards: Bandlaguda (68), Noori Nagar (69), Barkas (70), Kanchanbagh (71), Chandrayangutta (72).

- Total Wards: 5

- Circle 24 (Jangammet):

- Wards: Riyasat Nagar (73), Lalitha Bagh (74), Jangammet (75), Phool Bagh (76), Quadri Chaman (77).

- Total Wards: 5

- Circle 25 (Santosh Nagar):

- Wards: Bhanu Nagar (84), Santosh Nagar (85), IS Sadan (86), Saraswati Nagar (87).

- Total Wards: 4

- Circle 26 (Yakutpura):

- Wards: Gowlipura (78), Talab Chanchalam (79), Yakutpura (80), Dabeerpura (81), Rein Bazar (82), Madannapet (83).

- Total Wards: 6

- Circle 27 (Malakpet):

- Wards: Saidabad (88), Asmangadh (89), Akberbagh (93), Chawani (94).

- Total Wards: 4

- Circle 28 (Charminar):

- Wards: Purani Haveli (97), Pathergatti (98), Hari Bowli (99), Qazipura (100), Ghansi Bazar (101), Purana Pul (102).

- Total Wards: 6

- Circle 29 (Moosarambagh):

- Wards: Moosarambagh (90), Old Malakpet (91), MCH Colony (92), Kala Dera (95), Azampura (96).

- Total Wards: 5

Total Wards in Charminar Zone: 48

