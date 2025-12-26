GHMC merger: Here are the details of Charminar Zone
In a significant development for the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), 20 municipalities and 7 municipal corporations have recently been merged into its jurisdiction, leading to a comprehensive reorganisation of wards.
- Circle 21 (Bahadurpura):
- Wards: Doodh Bowli (103), Teegal Kunta (108), Chandu Lal Baradari (109), Ramnasthpura (110), Kishanbagh (111).
- Total Wards: 5
- Circle 22 (Falaknuma):
- Wards: Shah Ali Banda (104), Falaknuma (105), Jahanuma (106), Nawab Saheb Kunta (107).
- Total Wards: 4
- Circle 23 (Chandrayangutta):
- Wards: Bandlaguda (68), Noori Nagar (69), Barkas (70), Kanchanbagh (71), Chandrayangutta (72).
- Total Wards: 5
- Circle 24 (Jangammet):
- Wards: Riyasat Nagar (73), Lalitha Bagh (74), Jangammet (75), Phool Bagh (76), Quadri Chaman (77).
- Total Wards: 5
- Circle 25 (Santosh Nagar):
- Wards: Bhanu Nagar (84), Santosh Nagar (85), IS Sadan (86), Saraswati Nagar (87).
- Total Wards: 4
- Circle 26 (Yakutpura):
- Wards: Gowlipura (78), Talab Chanchalam (79), Yakutpura (80), Dabeerpura (81), Rein Bazar (82), Madannapet (83).
- Total Wards: 6
- Circle 27 (Malakpet):
- Wards: Saidabad (88), Asmangadh (89), Akberbagh (93), Chawani (94).
- Total Wards: 4
- Circle 28 (Charminar):
- Wards: Purani Haveli (97), Pathergatti (98), Hari Bowli (99), Qazipura (100), Ghansi Bazar (101), Purana Pul (102).
- Total Wards: 6
- Circle 29 (Moosarambagh):
- Wards: Moosarambagh (90), Old Malakpet (91), MCH Colony (92), Kala Dera (95), Azampura (96).
- Total Wards: 5
Total Wards in Charminar Zone: 48