GHMC merger: Here are the details of Kukatpally zone
In a significant development for the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), 20 municipalities and 7 municipal corporations have recently been merged into its jurisdiction, leading to a comprehensive reorganisation of wards.
Circle 51 (Allwyn Colony):
Wards: Matrusri Nagar (235), Mayuri Nagar (242), Hyder Nagar (243), Bhagya Nagar Colony (244), Shamshiguda (245), Allwyn Colony (246).
Total Wards: 6
Circle 52 (Kukatpally):
Wards: Vivekananda Nagar Colony (247), Venkateshwara Nagar (248), Kukatpally (249), Balaji Nagar (250), Vasanth Nagar (251), KPHB Colony (252).
Total Wards: 6
Circle 53 (Moosapet):
Wards: Kaithalapur (253), Gayatri Nagar (254), Allapur (255), Moti Nagar (256), Moosapet (257), Prashanth Nagar (258), Balanagar (259).
Total Wards: 7
Circle 54 (Chintal):
Wards: Rodamestri Nagar (279), Jagathgiri Gutta (280), Ranga Reddy Nagar (281), Chintal (282), Giri Nagar (283).
Total Wards: 5
Total Wards in Kukatpally Zone: 24