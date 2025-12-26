  1. Home
GHMC merger: Here are the details of Kukatpally zone

  • Created On:  26 Dec 2025 4:30 PM IST
GHMC merger: Here are the details of Kukatpally zone
In a significant development for the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), 20 municipalities and 7 municipal corporations have recently been merged into its jurisdiction, leading to a comprehensive reorganisation of wards.

Circle 51 (Allwyn Colony):

Wards: Matrusri Nagar (235), Mayuri Nagar (242), Hyder Nagar (243), Bhagya Nagar Colony (244), Shamshiguda (245), Allwyn Colony (246).

Total Wards: 6

Circle 52 (Kukatpally):

Wards: Vivekananda Nagar Colony (247), Venkateshwara Nagar (248), Kukatpally (249), Balaji Nagar (250), Vasanth Nagar (251), KPHB Colony (252).

Total Wards: 6

Circle 53 (Moosapet):

Wards: Kaithalapur (253), Gayatri Nagar (254), Allapur (255), Moti Nagar (256), Moosapet (257), Prashanth Nagar (258), Balanagar (259).

Total Wards: 7

Circle 54 (Chintal):

Wards: Rodamestri Nagar (279), Jagathgiri Gutta (280), Ranga Reddy Nagar (281), Chintal (282), Giri Nagar (283).

Total Wards: 5

Total Wards in Kukatpally Zone: 24

GHMC ReorganisationKukatpally ZoneMunicipal MergerWard DelimitationHyderabad Civic Administration
