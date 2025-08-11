  • Menu
Malayappa visits Vikhanasa sannidhi

Tirumala: On the succeeding day of Sravana Pournami, Sri Malayappa Swamy along with His Consorts Sridevi and Bhudevi visited Sri Vikhanasa Maharshi Sannidhi located on North Mada street in Tirumala on Sunday evening.

Srivari Temple Paru Pattedhar Bala subramanyam, Sri Vikhanasa Trust Secretary Ganjam Prabhakaracharyulu and other temple officials participated in this programme.

