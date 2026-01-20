  1. Home
  2. Hans
  3. Education & Careers
Hans

APRCET interviews scheduled for February

  • Created On:  20 Jan 2026 1:32 PM IST
APRCET interviews scheduled for February
X

The Secretary of the Higher Education Council, Tirupati Rao, on Monday issued orders for conducting interviews from February 2 to 6 for candidates who qualified in APRCET 2024–25.

The APRCET examination for PhD admissions in 65 subjects across Andhra Pradesh was held in November last year under the aegis of Sri Padmavati Women’s University. Of the 5,167 candidates who appeared for the examination, 2,859 qualified.

The interviews will be conducted under the purview of Andhra University, Sri Venkateswara University, Acharya Nagarjuna University, Sri Padmavati Women’s University, JNTU Kakinada and JNTU Anantapur.

R. Usha, Registrar of Sri Padmavati Women’s University and APRCET Convener, said subject-wise interview schedules would be uploaded on the APRCET website on Tuesday.

Tags

APRCET 2024–25PhD admissionsAndhra PradeshHigher Education CouncilUniversity interviewsSri Padmavati Women’s University
Next Story

Crime

More

Trending News

More

Latest News

More

WhatsApp Opens Early Feature Access to More Users, But It Comes With Limitations

WhatsApp is expanding early feature access beyond beta users, but limited rollout, bugs, and update delays remain key challenges.

WhatsApp Opens Early Feature Access to More Users, But It Comes With Limitations

National News

More
Share it
X