APRCET interviews scheduled for February

The Secretary of the Higher Education Council, Tirupati Rao, on Monday issued orders for conducting interviews from February 2 to 6 for candidates who qualified in APRCET 2024–25.

The APRCET examination for PhD admissions in 65 subjects across Andhra Pradesh was held in November last year under the aegis of Sri Padmavati Women’s University. Of the 5,167 candidates who appeared for the examination, 2,859 qualified.

The interviews will be conducted under the purview of Andhra University, Sri Venkateswara University, Acharya Nagarjuna University, Sri Padmavati Women’s University, JNTU Kakinada and JNTU Anantapur.

R. Usha, Registrar of Sri Padmavati Women’s University and APRCET Convener, said subject-wise interview schedules would be uploaded on the APRCET website on Tuesday.