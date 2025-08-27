  • Menu
Blood donation camp held at Dr Lankapalli Bullayya college

Volunteers donating blood at the camp organised in Visakhapatnam on Tuesday

Visakhapatnam: Dr Lankapalli Bullayya College, in association with Round Table India, Ladies Circle India, and Rotary Blood Bank, organised a blood donation camp here on Tuesday. Students and staff members came forward to donate blood, contributing to a noble cause.

The camp witnessed participation from principals, vice principals, faculty, and students. The event reflected the institution’s commitment to social responsibility and community service.

