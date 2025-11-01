Live
- BJP demands Congress govt purchase sprouted paddy from farmers
- Contract workers of Smriti Vanam demand salaries
- La Liga 2025-26: Four things to look out for in Spain's matchday 11
- Allu Sirish gets engaged to the 'love of his life' Nayanika
- North Korea slams denuclearization as 'pipe dream' ahead of Lee-Xi summit
- UN, aid partners support gov responses across Caribbean following Hurricane Melissa
- Situation in Sudan's North Darfur remains 'catastrophic': UN
- Trump says no decision yet on ground strikes inside Venezuela
- Collector inspects Kurnool GGH, stresses quality healthcare and cleanliness
- India-US sign 10-yr defence pact amid tariff turmoil
Brainstorming session held on circular economy
Anantapur: APPCB Chairman Dr P Krishnaiah chaired a brainstorming session on Andhra Pradesh Circular Economy and Waste Recycling Policy (4.0)...
Anantapur: APPCB Chairman Dr P Krishnaiah chaired a brainstorming session on Andhra Pradesh Circular Economy and Waste Recycling Policy (4.0) 2025–2030 at Anantapur Collectorate on Friday. Participants included officials from cement, steel, tyre pyrolysis, plastic recycling units, municipal authorities, and industries.
District Collector O Anand stressed recycling all municipal solid waste via co-processing in cement kilns. He announced State and District-level Task Forces for policy implementation and proposed using Tadipatri’s granite and slab polishing waste as cement raw material post-testing.
Dr Krishnaiah declared Andhra Pradesh the first State to adopt a comprehensive Circular Economy model. Guided by Chief Minister N Chandrababu Naidu, the policy focuses on converting waste into resources through public participation and inter-departmental coordination. It aims to generate large-scale employment in district-level waste management and recycling.